منصة جدارات تتوقف عن العمل مؤقتًا

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أعلنت منصة جدارات أنها سوف تتوقف عن العمل مساء اليوم السبت بشكل مؤقت بسبب أعمال الصيانة.
وقالت المنصة في تنويه لها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت: “الأعزاء زوار المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ستتوقّف خدمات المنصة مؤقّتًا من يوم السبت 4 نوفمبر 2023 الساعة 9 مساءً وحتى يوم الأحد 5 نوفمبر 2023 الساعة 9 صباحً؛ وذلك نظرًا لوجود أعمال صيانة مُجدولة.
وتابعت: نسعى للارتقاء بخدمات المنصة ونتقدم بالاعتذار مُسبقًا عن أي إزعاج قد ينجم عن ذلك.
يذكر أن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف تسعى إلى تسهيل رحلة الباحثين عن العمل في استكشاف جميع وظائف القطاع العام والخاص في سوق العمل السعودي، كما تسعى إلى رفع جودة حياة المواطنين عبر إيجاد وظائف تناسب تخصصاتهم والحث على الاستمرارية والتطور المهني للمواطن.