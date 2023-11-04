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نظرًا لوجود أعمال صيانة مُجدولة

منصة جدارات تتوقف عن العمل مؤقتًا

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٤ مساءً
منصة جدارات تتوقف عن العمل مؤقتًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة جدارات أنها سوف تتوقف عن العمل مساء اليوم السبت بشكل مؤقت بسبب أعمال الصيانة.

تعطل مؤقت

وقالت المنصة في تنويه لها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت: “الأعزاء زوار المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ستتوقّف خدمات المنصة مؤقّتًا من يوم السبت 4 نوفمبر 2023 الساعة 9 مساءً وحتى يوم الأحد 5 نوفمبر 2023 الساعة 9 صباحً؛ وذلك نظرًا لوجود أعمال صيانة مُجدولة.

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وتابعت: نسعى للارتقاء بخدمات المنصة ونتقدم بالاعتذار مُسبقًا عن أي إزعاج قد ينجم عن ذلك.

خدمات جدارات

يذكر أن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف تسعى إلى تسهيل رحلة الباحثين عن العمل في استكشاف جميع وظائف القطاع العام والخاص في سوق العمل السعودي، كما تسعى إلى رفع جودة حياة المواطنين عبر إيجاد وظائف تناسب تخصصاتهم والحث على الاستمرارية والتطور المهني للمواطن.

ملف توظيف شامل

كما تمكن المنصة الباحث عن عمل من العثور على جميع التفاصيل المتعلقة بالوظيفة لمساعدته في اتخاذ القرار للتقديم، ويتم التسجيل في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات من خلال الرابط ثم اختيار مستخدم جديد وتعبئة الحقول للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور التي من خلالها يتم التسجيل في الوظائف التي تعلن عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

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