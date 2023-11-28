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تتمثل في رصد حضور وغياب الطلاب

منصة مدرستي تضيف خدمة جديدة

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ مساءً
منصة مدرستي تضيف خدمة جديدة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت منصة مدرستي عن خدمات جديدة لضبط العملية التعليمية، تمثلت في رصد حضور وغياب الطلبة آليًا للحصص المتزامنة في المنصة.

وتأتي هذه الخطوة، والتي تتيح للمعلم تعديل حالة حضور الطلبة عند الحاجة، فضلًا عن تزويد غرفة المصادر بمحتوى إثرائي جديد في حساب الطالب بمحتوى رقمي يدعم العملية التعليمية ويعزز مصادر المعرفة المتنوعة في المنصة.

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نماذج خطط الدروس

ووفقًا لمنصة مدرستي، فإنه يمكن للمعلم الاطلاع على محتوياتها، بالإضافة إلى نماذج من خطط الدروس الخاصة بالمقررات المسندة له.

كما تمت إضافة جدول الاختبارات، الذي يمكّن مديري المدارس من إنشاء الجداول في المنصة وإرسالها للطلاب والمعلمين.

منصة مدرستي

وتعد منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.

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