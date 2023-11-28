منصة مدرستي تضيف خدمة جديدة

ووفقًا لمنصة مدرستي، فإنه يمكن للمعلم الاطلاع على محتوياتها، بالإضافة إلى نماذج من خطط الدروس الخاصة بالمقررات المسندة له.

كما تمت إضافة جدول الاختبارات، الذي يمكّن مديري المدارس من إنشاء الجداول في المنصة وإرسالها للطلاب والمعلمين.