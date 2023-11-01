منصة ⁧أبشر⁩ تتيح شراء اللوحات المميزة

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تتيح منصة أبشر للأفراد شراء اللوحات المميزة من خلال المشاركة في مزاد إلكتروني دون الحاجة إلى تكبد عناء الانتقال إلى الوحدات المرورية.
وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا ودعت الراغبين في الحصول عليها إلى دخول المزاد اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات وهي:
1ـ الدخول على منصة أبشر.
2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3 ـ اختيار المرور.
4ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.