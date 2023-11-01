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منصة ⁧أبشر⁩ تتيح شراء اللوحات المميزة

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ صباحاً
منصة ⁧أبشر⁩ تتيح شراء اللوحات المميزة
المواطن - فريق التحرير

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تتيح منصة ⁧أبشر⁩ للأفراد شراء اللوحات المميزة من خلال المشاركة في مزاد إلكتروني دون الحاجة إلى تكبد عناء الانتقال إلى الوحدات المرورية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا ودعت الراغبين في الحصول عليها إلى دخول المزاد اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

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مزاد اللوحات المميزة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات وهي:

1ـ الدخول على منصة أبشر.

2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3 ـ اختيار المرور.

4ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

ويبدأ المزاد اليوم وينتهي غدًا الخميس وفق ما أعلنت الإدارة العامة للمرور.

خدمات المرور في أبشر

وهناك العديد من الخدمات المرورية التي يمكن الحصول عليها إلكترونيًا من خلال المنصة الوطنية من بينها ما يلي:
  • تمكين الأفراد من تجديد رخصة القيادة بطريقة إلكترونية.
  • الاعتراض على المخالفات المرورية
  • الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات.
  • إصدار إذن إصلاح المركبة
  • الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة
  • تمكين الأفراد من تجديد رخصة سير المركبات التي يملكونها إلكترونيًا.
  • استبدال لوحات المركبة
  • الإبلاغ عن سرقة أو فقدان لوحة مركبة.
  • الاعتراض أو التنازل عن حادث
  • إلغاء مستخدم لمركبة
  • الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين
  • معلومات رخصة القيادة
  • الإبلاغ عن سرقة مركبة

منصة ⁧أبشر⁩

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