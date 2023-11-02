من أقل الناس إصابة بالجلطات؟

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أوضح الدكتور فهد الخضيري، أستاذ المسرطنات، ما يصيب الأشخاص الذين يتصفون بسلوك خامل في حياتهم ويكثرون من الجلوس والنوم أكثر مما يحتاجه الجسم.
وقال الخضيري في تغريدة بحسابه في منصة إكس: من الدراسات الصحية على الآلاف من الذين أصيبوا بالجلطة أو المعرضين لها أن معظمهم كان ذا سلوك خامل في حياته ويكثر من الجلوس والنوم أكثر مما يحتاجه الجسم.
وتابع أن البحث عزا ذلك إلى أن أقل الناس إصابة بالجلطات هم الأشخاص المتحركون بدنيًّا بحيث يكون كل نصف ساعة حركة بدنية أو يقوم من النوم كل 3 ساعات مرة ويتحرك ثم يعود للنوم.