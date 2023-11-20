من المتكفل بصفقات ياسين بونو لـ الهلال ونجمي النصر ؟ .. سعد اللذيذ يُجيب

كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن هوية المتكفل بصفقة الحارس المغربي ياسين بونو لنادي الهلال ونجمي نادي النصر، الإسباني إيميريك لابورت والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وقال اللذيذ متحدثًا لـ برنامج “كورة روتانا” مع الإعلامي تركي العجمة: “من تكفل بصفقة ياسين بونو هو الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال، ومن تكفل بصفقة بروزوفيتش هو برنامج الاستقطاب أما لابورت فإدارة نادي النصر هي من تكفلت بالصفقة”.

وعن صفقة كريستيانو رونالدو قال اللذيذ: “النصر لم ينفق ريالًا واحدًا في صفقة رونالدو وبرنامج الاستقطاب هو من تكفل بالصفقة”.

وأضاف: “من بداية المفاوضات رونالدو كان للنصر وليس صحيحًا ما قيل عن أن اللاعب كان قريبًا للهلال ثم تعثرت المفاوضات وانتقل بعد ذلك للنصر”.