تنبيه لـ 9 مناطق: أمطار ورياح وأتربة لساعات منتخب البرتغال يحقق العلامة الكاملة ويهزم آيسلندا بثنائية اللذيذ: بنزيما لم يطلب من برنامج الاستقطاب إقالة نونو سانتو ! من المتكفل بصفقات ياسين بونو لـ الهلال ونجمي النصر ؟ .. سعد اللذيذ يُجيب آلية الإبلاغ بحالة الطلب في برنامج ريف سعد اللذيذ: النصر لم يدفع ريالًا واحدًا في صفقة كريستيانو رونالدو نائب رئيس رابطة دوري روشن: الهدر المالي للأندية السعودية وصل إلى 400 مليون ريال سنويًّا لحظة أحرج فيها بايدن البيت الأبيض بشأن الصفقة بين حماس وإسرائيل اللذيذ: ضم النادي لأي لاعب دون أخذ رأي برنامج الاستقطاب أمر مرفوض لا سفر عبر جسر الملك فهد إلا بأصل الهوية أو جواز السفر
كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن هوية المتكفل بصفقة الحارس المغربي ياسين بونو لنادي الهلال ونجمي نادي النصر، الإسباني إيميريك لابورت والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.
وقال اللذيذ متحدثًا لـ برنامج “كورة روتانا” مع الإعلامي تركي العجمة: “من تكفل بصفقة ياسين بونو هو الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال، ومن تكفل بصفقة بروزوفيتش هو برنامج الاستقطاب أما لابورت فإدارة نادي النصر هي من تكفلت بالصفقة”.
وعن صفقة كريستيانو رونالدو قال اللذيذ: “النصر لم ينفق ريالًا واحدًا في صفقة رونالدو وبرنامج الاستقطاب هو من تكفل بالصفقة”.
وأضاف: “من بداية المفاوضات رونالدو كان للنصر وليس صحيحًا ما قيل عن أن اللاعب كان قريبًا للهلال ثم تعثرت المفاوضات وانتقل بعد ذلك للنصر”.
سعد اللذيذ: صفقة "ياسين بونو" تكفل بها كاملة الأمير الوليد بن طلال #كورة_روتانا pic.twitter.com/5Rb17ms6wL
— برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023