من هاجمت جماهير الاتحاد بعد إصابة عبدالرزاق حمدالله ؟

هاجمت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، الجهاز الطبي في الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك بعد الإعلان عن إصابة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

تفاصيل إصابة عبدالرزاق حمدالله

وكان حساب نادي الاتحاد أعلن عبر حسابه في منصة “إكس” أن حمدالله لن يشارك اليوم في مباراة القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا بسبب الإصابة، حيث سيخضع لأشعة طبية عقب عودة الفريق إلى جدة.

جماهير العميد هاجمت الجهاز الطبي، بسبب عدم إتقانهم لعملهم وتعرض أكثر من لاعب للإصابة مثل حمدالله والبرازيلي كورونادو والإيطالي لويز فيليبي.

ومن المقرر أن يلعب القوة الجوية العراقي ضد الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، على ملعب “فرانسو حريري”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية الوصيف.