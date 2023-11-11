مهربو القات والحشيش في قبضة الأمن

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان لترويجه (53) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

تهريب القات

بدورها أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

نقل الحطب المحلي

من جهة أخرى ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.