Icon

مهرجان الوليمة للطعام السعودي.. تجارب شيقة يعيشها الزوار Icon استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة الفوسفات خلال عقد Icon السعودية تملك المصداقية والعلاقات اللازمة لإبرام اتفاق سلام حقيقي في فلسطين Icon أحياء شمال مكة المكرمة تكتسي باللون الأخضر Icon مختص: تيك توك أخطر تطبيق على أطفالنا Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق Icon بالأرقام .. مالكوم يتفوق على 3 لاعبين من الأهلي Icon الإسعاف الجوي بجازان ينقل أول حالة مرضية في أول رحلة ليلية بالسعودية Icon لا غالب أو مغلوب في قمة إنتر ميلان ويوفنتوس Icon السعودية تطلق أكبر حملة ترويجية دولية متكاملة في الصين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في حرم جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض

مهرجان الوليمة للطعام السعودي.. تجارب شيقة يعيشها الزوار

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
مهرجان الوليمة للطعام السعودي.. تجارب شيقة يعيشها الزوار
المواطن - تصوير: هاشم القرني

مواضيع ذات علاقة

عاش زوار مهرجان الوليمة السعودية تجارب فريدة في تذوق أشهى الأطعمة المحلية والتراثية والعالمية، في أضخم فعالية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

المهرجان تنظمه هيئة فنون الطهي في حرم جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، وشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والأجانب من مختلف دول العالم.

قد يهمّك أيضاً
سعد اللذيذ: نعمل على تطوير عرض دوري روشن ونتحدث مع الناقل باستمرار

سعد اللذيذ: نعمل على تطوير عرض دوري روشن ونتحدث مع الناقل باستمرار

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق

وقالت الهنوف العيسى شيف سعودية، لـ”المواطن”، إنها تعمل في فندق عالمي وتقدم الأطباق السعودية الراقية، وشاركت في العديد من المحافل الخارجية في مختلف دول العالم.

رحلة من الخيال

ونجح المهرجان في نقل الزائر عبر رحلة من الخيال المجسم داخل مناطق الفعاليات، إلى جميع مدن وقرى المملكة، والتعرف على أكلاتها وهواياتها وصناعاتها اليدوية، وحِرفها التقليدية، بالإضافة إلى عروض الفنون الأدائية يقدم في كل ليلة فنًّا تراثيًّا لإحدى المناطق، فيما يتيسر للزائر أن يتعرف على طبيعة وأرض كل منطقة، وخيراتها من الفواكه والمحصولات التي تشكِّل جزءًا من مكونات الوجبات المحلية للمنطقة التي تنتمي إليها وتعبر عن طبيعتها.

وأتاح المهرجان للزوار لحظات فريدة لاستكشاف مذاقات متعددة، بين ثقافات الطعام، كما تقول نورة العسيري، وهي طاهية سعودية بدأت العمل في هذا المجال منذ عقدين، وتشارك ضيوف المهرجان ما يتميز به جنوب المملكة من وجبات فريدة، سيما خلال فترة الشتاء، مثل (العريكة والتصابيع والمشغوثة) وسواها من الأطباق المميزة.

تقديم طعام

كما تقدم بعض نوافذ تقديم الطعام في المهرجان، تجارب جديدة، تمزج بين الوجبات الشعبية بطريقتها التقليدية وروح التجديد، وابتكار منتجات جديدة تعيد تقديم الوجبة التقليدية بطريقة معاصرة، سواء عبر تعديلات يسيرة في مكوناتها، أو إضفاء طابع حديث على طريقة تقديمها.

وفي الساحة الخارجية للمهرجان، وبينما يستمتع ضيوفه بتناول الوجبات وأكواب القهوة والشاي، يتم تقديم عروض يومية من العروض الأدائية للمدن السعودية؛ مثل السامري، والعرضة السعودية، والخطوة الجنوبية وغيرها، إلى جانب الاطلاع على تفاصيل الأزياء والأداء الخاصة بكل عرض.

وكذلك تستعرض كل منطقة أفضل منتجاتها من الصناعات الإبداعية والحرف اليدوية، التي عرفت عبر التاريخ، ولا تزال محل احتفاء أهلها، حيث تشارك بعض سيدات الأعمال بمشاريعهن الواعدة، ويقدمن لضيوف المهرجان نماذج من المشغولات والمنتجات التي صنعت يدويًا بطريقة بارعة، إذ قالت حصة الماضي؛ التي تعرض في متجرها بمنطقة المدينة المنورة نماذج من مبيعاتها: إن كل قطعة لديها تعبّر عن فكرة ما، تلتقي جميعها في تجسيد الهوية الوطنية لمناطق المملكة.

تنوع اجتماعي

ومن جانبه، أوضح أمجد سلام، وهو زائر عربي، أن المهرجان كشف له حجم ما تتمتع به المملكة من تنوع اجتماعي، مضيفًا أنه يتعرف لأول مرة على بعض التفاصيل التي لا يعلمها أغلب المجتمع العربي. مشيرًا إلى أنه استمتع بالوجبات التقليدية المتنوعة، فيما أبدى اندهاشه من تميز كل منطقة بوجباتها الفريدة، وأن لكل موسم وفصل أكلاته الخاصة كذلك، وهو أمر لا يجد له مثيلًا لدى الدول التي تيسر له زيارتها والتعرف على ثقافتها.

ويستمر مهرجان (الوليمة) للطعام السعودي، في نسخته الثالثة؛ الذي تنظمه هيئة فنون الطهي حتى يوم السبت الموافق 2 ديسمبر في حرم جامعة الملك سعود بالرياض، حيث تستهدف إبراز جهود المملكة في الاهتمام بالطعام بوصفه أحد الموروثات الوطنية الأصيلة، إلى جانب تشجيع شباب وفتيات الوطن ممن يملكون اهتمامًا بمجال الأطعمة لتحويل هواياتهم في هذا المجال إلى فرص عمل ومشاريع تجارية مربحة.

ويعد مهرجان (الوليمة) للطعام السعودي الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويسعى للتعريف بثقافة وتراث الأطعمة السعودية محليًّا وعالميًّا، وتقديم المملكة بوصفها وجهة عالمية لعشاق الطهي، فضلًا عن فتح المجال لصناعة واعدة تتسم بالتطور والاستدامة التنموية.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات
السعودية اليوم

18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان
وظائف

وظائف شاغرة في المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
وظائف إدارية شاغرة في التركي القابضة
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في التركي القابضة

وظائف
ثنائية تُهدي يوفنتوس ضد كالياري صدارة الدوري الإيطالي
الرياضة

ثنائية تُهدي يوفنتوس ضد كالياري صدارة الدوري...

الرياضة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

وظائف
7 مباريات تفتتح الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي السبت
الرياضة

7 مباريات تفتتح الجولة الـ11 من الدوري...

الرياضة
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من زد
آخر الاخبار

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من...

آخر الاخبار