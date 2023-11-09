مواجهة الرياض والفتح تتجدد بعد 14 عامًا

تترقب الجماهير مباراة الرياض والفتح ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث يرغب كل منهما في تحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

مباراة الرياض والفتح

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرياض والفتح، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

لقاء يتجدد بعد 2014

وتُعد مباراة الرياض والفتح اليوم هي الأولى بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فيما تعود آخر مواجهة بينهما إلى 7 مايو عام 2009، في دوري الدرجة الأولى.

ولعب الفريقان ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله؛ بندر هوساوي، وصعد الفتح بعد ذلك إلى دوري المحترفين.