Icon

مواعيد الصرف لمستفيدي التأمينات Icon فوز الإمارات وتعادل الأردن وخسارة صادمة للكويت بالتصفيات Icon 4 محطات شحن للسيارات الكهربائية في الخبر Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف شاغرة بفروع NOMAC في 5 مدن Icon مانشيني يستبعد الشهراني والعمري من معسكر الأخضر Icon 18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات Icon الهلال يكشف تفاصيل إصابة سالم الدوسري Icon مانشيني: حققنا ما نُريده أمام باكستان Icon موسم الرياض يقدم تجربة تناول القهوة برفقة القطط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يوم 1 ميلادي من الشهر

مواعيد الصرف لمستفيدي التأمينات

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
مواعيد الصرف لمستفيدي التأمينات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات أن مواعيد الصرف لمستفيدي نظام التأمينات يوم 1 ميلادي من الشهر.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أكدت أنه عند بلوغ الستين يمكن الاستمرار بالعمل أو ترك العمل والتقدم لطلب صرف المعاش في حال أكملت مدد اشتراك 60 شهرًا كحد أدنى، حيث في نظام التأمينات لا يوجد عمر محدد لسن التقاعد.

قد يهمّك أيضاً
إعلان الرياض: دعم استضافة السعودية لإكسبو 2030 وإطلاق مبادرة السوق الرقمي وتعزيز العلاقات

إعلان الرياض: دعم استضافة السعودية لإكسبو 2030 وإطلاق مبادرة السوق الرقمي وتعزيز...

ماغديبورغ بطلًا لـ سوبر جلوب 2023

ماغديبورغ بطلًا لـ سوبر جلوب 2023

صرف المعاشات

ويطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). يصرف المعاش في حالات التقاعد، العجز، والوفاة.

المعاش المبكر

ويحق لفئات معينة من المشتركين الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين إذا تقدموا بطلب الصرف، وتشمل هذه الفئات:

– المشترك الذي توفرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر، وترك العمل الخاضع للنظام.

– المشترك الذي يعمل في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وبلغ عمره خمسًا وخمسين سنة أو أكثر، وترك العمل الخاضع للنظام، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا، وثبت مزاولته هذا النوع من الأعمال بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه.

– صدور حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا وانتهى اشتراكه، فإنه يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش.

– المشترك المفقود أو الغائب، يعامل معاملة المشترك المتوفى ويستحق أفراد عائلته الصرف.

– المشترك الذي حدث له عجز غير مهني.

– الحد الأدنى للصرف في الفقرات أولًا، ثانيًا، ثالثًا، رابعًا، لا يقل عن (1,983.75) ريالًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في 2023
الرياضة

لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في...

الرياضة
تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض
السعودية اليوم

تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد...

السعودية اليوم
تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل
الرياضة

تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل

الرياضة
تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب ضعف مشروع القرار البرازيلي
العالم

تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب...

العالم
استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة
العالم

استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة

العالم
وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن

وظائف
الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم 2034: أحلامنا واقع
آخر الاخبار

الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم...

آخر الاخبار