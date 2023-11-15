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موسم الرياض يستضيف نزال اليوم الحاسم لأبطال العالم في الملاكمة 23 ديسمبر

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
موسم الرياض يستضيف نزال اليوم الحاسم لأبطال العالم في الملاكمة 23 ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، اليوم، عن إقامة نزال “اليوم الحاسم” لأشهر أبطال الملاكمة العالميين ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، حيث ستقام النزالات بين عدد من نجوم رياضة الملاكمة في منطقة Kingdom Arena يوم السبت 23 ديسمبر القادم.

نزالات اليوم الحاسم

وتشهد نزالات “اليوم الحاسم” في موسم الرياض لهذا العام مجموعة مواجهات ثنائية بين عدد من أبطال الملاكمة المحترفين، وهم: البريطاني انتوني جوشوا، والسويدي أوتو والين، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والأمريكي ديونتاي وايلدر، إضافة إلى الكرواتي فيليب هرجوفيتش، والأسترالي مارك دي موري، والملاكم الروسي دميتري بيفول، والبريطاني ليندون آرثر، والأسترالي جاي أوبيتايا، إضافة إلى البريطاني إيليس زورو، وارسلانبيك محمودوف، وجيت كاباي، والبريطاني دانييل دوبوا، والأمريكي جاريل ميلر، والكوبي فرانك سانشيز، والنيوزيلندي جونيور فا.

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وبهذه المناسبة أوضح معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أن نزالات “اليوم الحاسم” تشكل واحدة من أبرز الفعاليات التي يقدمها موسم الرياض لعشاق الرياضة والملاكمة هذا العام، حيث تجمع عددًا من أبطال العالم للملاكمة في مواجهات هي الأولى من نوعها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: “نحن فخورون بأن نكون وجهة العالم للاستمتاع بهذه الفعاليات الاستثنائية التي تشكل تجربة فريدة ومميزة لسكان المملكة وزوار العاصمة الرياض والمتابعين لهذه الأحداث من جميع أنحاء العالم”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة Queensberry فرانك وارن أن اليوم الحاسم يعد حدثًا استثنائيًّا، قائلًا: “إنها ببساطة ليلة ملاكمة رائعة تم تنظيمها بالتعاون مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه، وأود أن أعبر عن امتناني وتقديري لتركي آل الشيخ على جهوده في جعل هذا الحدث ممكنًا وتعزيز تاريخ الملاكمة وتقديمها للجمهور العالمي، أعتقد أنه لم يحدث من قبل أن تحتضن قائمة النزالات مثل هذا التنوع والعمق من المواهب، وسيتاح للمحظوظين الذين يتمتعون بفرصة السفر إلى المملكة العربية السعودية فرصة مشاهدة أداء الأبطال والاستمتاع بالأحداث المذهلة التي يقدمها موسم الرياض.

من جهته أكد مدير أعمال الملاكم تايسون فيوري، خبير الملاكمة سبنسر براون أنه سعيد بالعمل مع معالي المستشار تركي آل الشيخ ومروجي الملاكمة ومدرائها الذين عملوا على إيصال هذه الرياضة إلى هذه النقطة الهامة في موسم الرياض، مشيرًا إلى أن نزال اليوم الحاسم سيكون بمثابة تجربة رائعة، قائلًا: “إنها ليلة ملاكمة لا تصدق في الرياض يوم 23 ديسمبر.

فيما قال المروج الرياضي البريطاني، رئيس مجلس إدارة شركة Matchroom Sport إدوارد هيرن (إيدي): “يسعدنا أن نعود إلى المملكة العربية السعودية لحضور موسم الرياض ومشاهدة ما سيكون في نهاية المطاف حدثًا تاريخيًّا لرياضتنا. أود أن أشكر معالي تركي آل الشيخ على إتاحة هذه الفرصة الرائعة لنا. أنتوني جوشوا لا يحتاج إلى تعريف. لقد وضع نصب عينيه أن يصبح بطل العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات وأعتقد أنكم ستشهدون عرضًا آخر لا يُنسى من جوشوا في 23 ديسمبر عندما يواجه أوتو والين.

عرض المواهب

يملك كل من دميتري بيفول وجاي أوباتيا فرصًا لعرض مواهبهما العالمية على منبر رئيسي، ونحن نتطلع إلى استكشاف نزالات كبيرة في المملكة لكلا الملاكمين مع كوينزبيري، جولد ستار وإن إي سي (NEC) في المستقبل القريب.

سيؤكد بيفول مرة أخرى سبب كونه أحد أعظم المقاتلين في العالم عندما يلعب ضد ليندون آرثر. وسيقدم جاي أوبيتايا ملك وزن الطراد في الاتحاد الدولي للملاكمة بلا شك عرضًا قويًّا ومذهلًا ضد إليس زورو. أنا أتطلع بشوق للمباريات. سيكون مشهدًا خاصًّا لعشاق الملاكمة في جميع أنحاء العالم وحدثًا رائعًا لا ينبغي تفويته.

ويشهد موسم الرياض في نسخته الرابعة الذي يقام تحت شعار Big Time، العديد من الفعاليات والخيارات الترفيهية والتجارب العالمية المتنوعة، ويستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم، كما يقدم الموسم مجموعة من الحفلات الفنية والمعارض وغيرها من الفعاليات الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة على مستوى العالم، ويمكن حجز تذاكر هذه الفعاليات والتجارب عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: هنا.

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