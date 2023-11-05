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من شروط البرنامج ألا يشغل المتقدم أي وظيفة بالقطاعين

موظفو القطاع الخاص والعام لا يمكنهم الحصول على دعم ريف

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
موظفو القطاع الخاص والعام لا يمكنهم الحصول على دعم ريف
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج ريف أنه من شروط البرنامج ألا يشغل المتقدم أي وظيفة، سواء في القطاع العام أو الخاص.

جاء ذلك ردًّا من برنامج ريف على العديد من الاستفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، مساء اليوم الأحد.

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وفي وقت سابق، أوضح البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية “ريف”، كيفية استفادة المزارع من مبادرة الميكنة الزراعية.

وقال برنامج ريف: إنه “إذا كنت تزرع أحد المحاصيل التالية (القمح، الدخن، الذرة الرفيعة، الشعير، والسمسم)، وحان موعد حصاد المحصول، فيجب التوجه للجمعية التعاونية في منطقتك واستخدام الآلة الزراعية مقابل مبلغ مادي رمزي”.

خطوات التقديم على برنامج ريف

وفي وقت سابق، أوضح برنامج ريف خطوات التقديم على الدعم والتي تشمل فيما يلي:

– افتح البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف السعودية.

– اضغط على ابدأ بطلب الدعم.

– أنشئ حسابًا جديدًا وأدخل كلًّا من رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، كلمة المرور، ثم اضغط تسجيل.

– قم بتسجيل الدخول إلى حسابك ثم أدخل رقم التحقق المرسل على هاتفك.

– بعد تسجيل دخولك، أدخل رقم الحساب البنكي (الآيبان) واضغط على حفظ ومتابعة.

– قدم على برامج الدعم المتاحة.

– أدخل البيانات المطلوبة واضغط على زر تقديم.

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