موعد إعلان أهلية حساب المواطن

أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبالإمكان معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية).

آلية احتساب الدعم الإضافي

ويتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:

– إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

– كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

– التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

وأعاد حساب المواطن التذكير بطريقة نقل التابع لرب الأسرة إلى مستفيد مستقل من البرنامج.

التسجيل في حساب المواطن

وردت خدمة المستفيدين على سؤال من أحد الأشخاص حول هذه الطريقة حيث قالت: يمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وفي حال تم قبوله كفرد مستقل سوف يكون تابعاً “غير مؤهل” في حساب رب الأسرة، وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتسابه، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحقاً سيشمله الدعم.

تعريف الفرد المستقل

وفي وقت سابق أوضح البرنامج المقصود بالفرد المستقل، مشيرًا إلى أنه كل شخص يبلغ سنه 18 عاماً أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به.

وأضاف البرنامج، في تغريدة عبر “إكس”، أن الفرد المستقل يكون “غير متزوج، سواء ذكر أو أنثى، وهو الأعزب أو الأرمل أو المطلق”.