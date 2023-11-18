موعد إعلان الاتحاد التعاقد مع غالاردو

تترقب جماهير نادي الاتحاد، الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

غالاردو يبدأ مهمته نهاية الأسبوع

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي الاتحاد دخل في محادثات متقدمة مع غالاردو، حيث قدمت الإدارة عرضًا ضخمًا، وأبدى المدرب الأرجنتيني موافقته على تولي المهمة، خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو.

وأكد خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي الاتحاد سيُكمل إجراءات التعاقد مع غالاردو كمدير فني جديد للفريق الأول، نهاية الأسبوع الجاري، وسيبدأ مهمته مباشرة.

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن المدير الفني الأرجنتيني سيُسافر إلى جدة للتوقيع على جميع المستندات، وسيصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا للكشف عن التفاصيل قريبًا.

وفي السياق ذاته، صرح وكيل المدرب الأرجنتيني، خوان بيروس، قائلًا: “مارسيلو غالاردو سيوقع العقد مع الاتحاد خلال الساعات القليلة المقبلة، كما أنه تابع آخر مباريات الفريق، وناقش مع الإدارة بعض الصفقات المحتملة لشهر يناير”.

الاتحاد يستعد لمواجهة الاتفاق

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق على ملعبه في الدمام، يوم 24 نوفمبر الجاري، بعد فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.