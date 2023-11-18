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لقيادة الفريق قبل مواجهة الاتفاق

موعد إعلان الاتحاد التعاقد مع غالاردو

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
موعد إعلان الاتحاد التعاقد مع غالاردو
المواطن - فريق التحرير

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تترقب جماهير نادي الاتحاد، الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

غالاردو يبدأ مهمته نهاية الأسبوع

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي الاتحاد دخل في محادثات متقدمة مع غالاردو، حيث قدمت الإدارة عرضًا ضخمًا، وأبدى المدرب الأرجنتيني موافقته على تولي المهمة، خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو.

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وأكد خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي الاتحاد سيُكمل إجراءات التعاقد مع غالاردو كمدير فني جديد للفريق الأول، نهاية الأسبوع الجاري، وسيبدأ مهمته مباشرة.

مارسيلو غالاردو
المدرب الأرجنتيني – المصدر @FabrizioRomano

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن المدير الفني الأرجنتيني سيُسافر إلى جدة للتوقيع على جميع المستندات، وسيصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا للكشف عن التفاصيل قريبًا.

وفي السياق ذاته، صرح وكيل المدرب الأرجنتيني، خوان بيروس، قائلًا: “مارسيلو غالاردو سيوقع العقد مع الاتحاد خلال الساعات القليلة المقبلة، كما أنه تابع آخر مباريات الفريق، وناقش مع الإدارة بعض الصفقات المحتملة لشهر يناير”.

مارسيلو غالاردو
المدرب الأرجنتيني – المصدر @RudyGaletti

الاتحاد يستعد لمواجهة الاتفاق

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق على ملعبه في الدمام، يوم 24 نوفمبر الجاري، بعد فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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