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يوم 24 من كل شهر ميلادي

موعد إيداع دعم سكني لشهر نوفمبر

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
موعد إيداع دعم سكني لشهر نوفمبر
المواطن - فريق التحرير

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أعاد برنامج سكني التذكير بأنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويتم الإيداع في مدة اقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى.

يُذكر أن الصندوق العقاري يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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دفعة أكتوبر

وأعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع 959 مليون ريال دفعة شهر أكتوبر في حسابات مستفيدي سكني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري”، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

دعم سكني

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر أكتوبر بلغ 959 مليون ريال، خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري، مبينًا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر أكتوبر 2023م بلغ أكثر من 53 مليار ريال.

أقل هامش ربح تمويلي

وأضاف ابن ماضي، أن الحل التمويلي “أقل هامش ربح تمويلي” الذي يصل إلى 2.59% يُعد فرصة تمويلية لمستفيدي “سكني” لفترة محدودة بالشراكة مع الجهات التمويلية، لتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء، لافتًا إلى أن مستفيدي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء يمكنهم الاستفادة بجانب الحل التمويلي من مزايا وحلول برنامج الدعم السكني المحدث.

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