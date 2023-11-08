موعد اختبار القدرات العامة الورقي لطلاب المرحلة الثانوية خطة لتعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية تنبيه.. خذوا المعاطف الشتوية عند التنزه في البر تعليق الدراسة المسائية في مكة والجموم والكامل صندوق الاستثمارات العامة يقود محادثات لشراء حصة في هيومن هورايزنز للسيارات الكهربائية نيوم نقطة جذب سياحية رئيسية بالشرق الأوسط خلال السنوات العشر المقبلة تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Samsung أرباح أرامكو تفوق كل توقعات خبراء النفط حول العالم الغذاء والدواء : أبلغوا عن الأعراض الجانبية لتفادي مضاعفات الأدوية 4 أمور تحميك عند القيادة في الأجواء الماطرة
جددت الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب ممثلة في مركز قياس، التذكير بموعد اختبار القدرات العامة الورقي وعدد فرص دخول الاختبار.
ولفتت الهيئة إلى أن الاختبار سيعقد خلال الفترة من 14 ديسمبر وحتى يوم 23 ديسمبر المقبل مشيرة إلى أن هناك خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني الثانوي فأعلى، تتنوع ما بين اختبارات ورقية ورقمية، علماً بأن الحد الأعلى لدخول كلٍ من الورقي و الرقمي 4 فرص فقط.
ويهدف الاختبار إلى قياس المهارات التالية :
وتعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد حوالي شهر من انتهاء فترة الاختبار، أما نتائج الاختبارات الرقمية فتعلن بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل ويتم الاستعلام عن النتيجة اعتبارًا من خلال الخطوات التالية: