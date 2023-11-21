موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم

سيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المنتخب الطاجيكستاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

المنتخب السعودي ضد طاجيكستان

وتُقام المباراة يوم 21 مارس المقبل بين السعودية وطاجيكستان حيث يطمح الأخضر في الفوز والوصول للنقطة التاسعة.

وكان الأخضر فاز على منتخبي باكستان والأردن في أول جولتين.

وفي مباراة الأردن اليوم، سجل النجم صالح الشهري هدفي الأخضر في الدقيقتين الـ 10 و30.

وحافظ الأخضر على تقدمه في الشوط الثاني، ليفوز بالمباراة ويصل رصيده لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد منتخب الأردن عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وجاء تشكيل السعودية ضد الأردن، كالتالي؛ محمد العويس، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، علي هزازي، عبدالإله المالكي، عباس الحسن، حسن كادش، عبدالله رديف وصالح الشهري.