استقرار الدولار عند أدنى مستوياته في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم موعد إيداع دعم سكني لشهر نوفمبر هل النصر لم يُنفق ريالًا واحدًا في صفقة كريستيانو رونالدو ؟ .. شرفي نصراوي يُجيب الأرض تتلقى رسالة تاريخية من الفضاء عبر ناسا الجاسر يلتقي نظيره الإثيوبي ويزور ميناء موجو وسكة حديد إندودي هدف يوضح معنى رسالة تصل لبعض مستفيدي تمهير المنتخب السعودي يتصدر المجموعة السابعة بثنائية في الأردن أمطار الخير تُجمل الشرقية والخبر أسئلة أنمار الحائلي ردًّا على حوار سعد اللذيذ تثير الجدل
سيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المنتخب الطاجيكستاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
وتُقام المباراة يوم 21 مارس المقبل بين السعودية وطاجيكستان حيث يطمح الأخضر في الفوز والوصول للنقطة التاسعة.
وكان الأخضر فاز على منتخبي باكستان والأردن في أول جولتين.
وفي مباراة الأردن اليوم، سجل النجم صالح الشهري هدفي الأخضر في الدقيقتين الـ 10 و30.
وحافظ الأخضر على تقدمه في الشوط الثاني، ليفوز بالمباراة ويصل رصيده لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد منتخب الأردن عند نقطة واحدة في المركز الثالث.
وجاء تشكيل السعودية ضد الأردن، كالتالي؛ محمد العويس، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، علي هزازي، عبدالإله المالكي، عباس الحسن، حسن كادش، عبدالله رديف وصالح الشهري.