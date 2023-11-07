موعد حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لـ نادك

كشفت السوق المالية عن موعد حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لشركة نادك (الشركة الوطنية للتنمية الزراعية).

الأسهم الجديدة في نادك

وبحسب بيان نادك على موقع السوق المالية فقد تم تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة بداية من

1445-04-25 الموافق 2023-11-09 على أن يكون تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1445-05-02 الموافق 2023-11-16

ويكون تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 1445-05-07 الموافق 2023-11-21

تداول حقوق الأولوية

يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم. ويكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

كسور الأسهم

وفي حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار. كما سيقوم متعهدي التغطية المذكورين في نشرة الإصدار بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.

ولفتت الشركة إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 1445/04/21هـ الموافق 2023/11/05م.