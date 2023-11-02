موعد صرف الدعم لمستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية

أعاد برنامج ريف التذكير أنه يتم صرف الدعم لمستفيدين برنامج دعم صغار مربي الماشية من تاريخ 1 إلى 10 ميلادي من كل شهر.

في سياق آخر، قال برنامج ريف عبر حسابه بمنصة إكس: إن تعديل أعداد الماشية لا يؤثر على استمرار الدعم.

برنامج دعم صغار مربي الماشية

وبرنامج دعم صغار مربي الماشية هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.

خطوات التقديم على برنامج ريف

وفي وقت سابق، أوضح برنامج ريف خطوات التقديم على الدعم والتي تشمل فيما يلي:

– افتح البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف السعودية.

– اضغط على ابدأ بطلب الدعم.

– أنشئ حسابًا جديدًا وأدخل كلًّا من رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، كلمة المرور، ثم اضغط تسجيل.

– قم بتسجيل الدخول إلى حسابك ثم أدخل رقم التحقق المرسل على هاتفك.

– بعد تسجيل دخولك، أدخل رقم الحساب البنكي (الآيبان) واضغط على حفظ ومتابعة.

– قدم على برامج الدعم المتاحة.

– أدخل البيانات المطلوبة واضغط على زر تقديم.