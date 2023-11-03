موعد كلاسيكو بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ

يترقب عشاق كرة القدم الألمانية، غدًا السبت كلاسيكو الدوري الألماني في الجولة العاشرة بين فريقي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

وتُقام المباراة غدًا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “سيجنال آيدونا بارك” معقل فريق دورتموند.

ترتيب بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

وقبل المباراة يتواجد فريق دورتموند في المركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، البايرن ثانيًا برصيد 23 نقطة.

وتنطلق مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني، بداية من اليوم الجمعة بلقاء بين دارمشتات وبوخوم في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وفي مباريات السبت، تُقام مواجهات “فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ” و”كولن ضد أوجسبورج” و”ماينز ضد لايبزيج” و”هوفنهايم ضد باير ليفركوزن” و”يونيون برلين ضد آينتراخت فرانكفورت” في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وفي السابعة والنصف سيلعب بوروسيا دورتموند ضد غريمه بايرن ميونخ.

وتُختتم مباريات الجولة العاشرة بعد غدٍ الأحد، بمباراتي “فولفسبورج ضد فيردر بريمن” في الخامسة والنصف مساءً و”شتوتجارت ضد هايدنهايم” في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.