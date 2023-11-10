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بعد التعادل مع ضمك في الجولة الـ13

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نادي الشباب في كلاسيكو الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي والشباب

وسيلعب الراقي ضد الشباب يوم 25 نوفمبر الجاري في الجولة الـ14 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

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وكان الراقي تعادل مع ضمك أمس في الجولة الـ13 بنتيجة 2- 2، بينما خسر الشباب أمام نادي الرائد بنتيجة 2- 1.

وانتهت مباريات أمس الخميس في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الرائد على نادي الشباب بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل الرياض مع الفتح بهدف لكل فريق، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ13.

ضمك ضد الأهلي
ضمك والأهلي

ترتيب دوري روشن

ويتواجد نادي الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي 2023 برصيد 32 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 28 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 26 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 25 نقطة، الفتح خامسًا برصيد 24 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 21 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 16 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 15 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 15 نقطة، الشباب في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة، ويتواجد الخليج في المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي 2023، برصيد 13 نقطة، أبها في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، الرياض في المركز الـ14، برصيد 12 نقطة، ، الطائي في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة، الرائد في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط، الأخدود في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 7 نقاط.

الشباب والرائد - 23
الشباب والرائد

 

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