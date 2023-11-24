موعد مباراة الأهلي ضد الشباب والتشكيل المتوقع

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الشباب مساء غدٍ، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتنطلق مباراة الأهلي ضد الشباب غدًا في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.
وسيكون تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة مكونًا من: “ميندي، إيبانيز، هندي، العمار، المجحد، فيجا، كيسيه، ماكسيمين، رياض محرز، روبيرتو فيرمينو”.
أما تشكيل نادي الشباب فسيكون مكونًا من: “كيم سيونج، سانتوس، سايس، فواز الصقور، حمد اليامي، القحطاني، بانيجا، ماجد كنبه، كاراسكو، فهد المولد، كارلوس جونيور”.
وستُنقل مباراة الأهلي والشباب عبر قناتي SSC 1 SD وSSC 1 HD.