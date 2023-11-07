موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، عصر غدٍ موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وسيكون موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عصر غدٍ في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، كما تُنقل المباراة عبر قناة On Time Sports.

قائمة الأهلي

واختار المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا والتي جاءت مكونة من: “محمد الشناوي، مصطفى مخلوف، مصطفى شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، كريم الدبيس، إمام عاشور، مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، نيدفيد، كوكا”.

بينما جاءت القائمة في خط الهجوم مكونة من: “حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، موديست”.

وقبل مواجهة سيراميكا، كان النادي الأهلي فاز على المقاولون العرب في الجولة السادسة يوم السبت الماضي بنتيجة 2- 1.

وشهدت المباراة، تألق طاهر محمد طاهر، حيث سجل الهدف الأول للأهلي وساهم في صناعة الهدف الثاني الذي أحرزه اللاعب محمد هاني.

ونجح المقاولون بعد ذلك في إحراز هدف تقليص الفارق عبر اللاعب جوزيف أوشايا في الدقيقة الـ89 من ركلة جزاء.

وكان المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، انتقد لاعبي فريقه رغم الفوز على المقاولون، حيث أكد بأن قلة التركيز من اللاعبين كاد يكلفهم خسارة نقاط مباراة المقاولون.

وكان الأهلي ودع بطولة الدوري الإفريقي، قبل مواجهة نادي المقاولون، حيث خسر أمام نادي ماميلودي صن داونز بهدف دون رد في ذهاب دور نصف النهائي ثم تعادل في القاهرة بدون أهداف يوم الأربعاء الماضي في جولة الإياب.