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في الجولة الأولى من دور المجموعات

موعد مباراة الأهلي ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
موعد مباراة الأهلي ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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تنطلق مساء السبت، مباراة الأهلي المصري ضد فريق ميدياما الغاني وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب القاهرة الدولي، كما تُنقل عبر قناة Bein Sports HD 6.

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وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة فريق ميدياما مكونة من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف في حراسة المرمى، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أكرم توفيق، كريم فؤاد، كريم الدبيس، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، أليو ديانج، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، صلاح محسن، محمود عبدالمنعم “كهربا”.

مباريات السبت في دوري أبطال إفريقيا

وفي مباريات السبت في دوري الأبطال، سيلعب سيمبا التنزاني ضد أسيك الإيفواري في الرابعة عصرًا، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية تُقام مباراتا “الترجي التونسي ضد النجم الساحلي التونسي” و”بيترو أتلتيكو الأنجولي ضد الهلال السوداني”، بينما في العاشرة مساءً يلعب الأهلي المصري ضد ميدياما الغاني والوداد الرياضي المغربي ضد جوانينج جالاكسي البوتسواني”.

الأهلي ضد المقاولون

ويرغب الأهلي المصري في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي تعويضًا له بعد خسارته لبطولة دوري السوبر الإفريقي، حيث ودع تلك البطولة الحديثة وفي نسختها الأولى من دور نصف النهائي على يد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي المصري وسيمبا - 5

الأهلي المصري ضد صن داونز - 90

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