موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك بدوري الأبطال ياسين بونو يتفوق على ميندي وغروهي لقطات من استقبال كلية الملك فهد الأمنية للطلبة المستجدين التشكيل المثالي للجولة الـ14 بدوري روشن الأرصاد : أمطار على الطائف والباحة حتى الـ7 مساءً موعد مباراة النصر ضد برسبوليس والقنوات الناقلة ضبط مواطن بحوزته 8473 قرصًا من الإمفيتامين المخدر توقع إعلان الوظائف التعليمية شهر رمضان القادم 5 أرقام مميزة لـ الهلال بدوري روشن القوافل الإغاثية السعودية تدخل معبر رفح في طريقها لغزة
تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد أجمك، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “ميتالورج” في أوزبكستان، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وتنقل قنوات SSC مباراة الاتحاد ضد أجمك، حيث حصلت على حقوق إذاعة مواجهات البطولات الآسيوية داخل السعودية، وتنقل قنوات أبو ظبي، المسابقة داخل الإمارات، وذلك بالإضافة إلى قنوات beIN AFC.
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لاستعادة توازنه في دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز لتعويض خسارته في الجولة الماضية ضد القوة الجوية العراقي، وللحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.
وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل أجمك الأوزبكي الترتيب دون أي نقطة.