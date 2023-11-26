موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك بدوري الأبطال

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الاتحاد ضد أجمك

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد أجمك، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “ميتالورج” في أوزبكستان، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتنقل قنوات SSC مباراة الاتحاد ضد أجمك، حيث حصلت على حقوق إذاعة مواجهات البطولات الآسيوية داخل السعودية، وتنقل قنوات أبو ظبي، المسابقة داخل الإمارات، وذلك بالإضافة إلى قنوات beIN AFC.

الاتحاد يسعى لتحقيق الفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لاستعادة توازنه في دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز لتعويض خسارته في الجولة الماضية ضد القوة الجوية العراقي، وللحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل أجمك الأوزبكي الترتيب دون أي نقطة.