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ضمن منافسات الجولة الخامسة

موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك بدوري الأبطال

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٣ مساءً
موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك بدوري الأبطال
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الاتحاد ضد أجمك

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد أجمك، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “ميتالورج” في أوزبكستان، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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الاتحاد في دوري أبطال آسيا - دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وتنقل قنوات SSC مباراة الاتحاد ضد أجمك، حيث حصلت على حقوق إذاعة مواجهات البطولات الآسيوية داخل السعودية، وتنقل قنوات أبو ظبي، المسابقة داخل الإمارات، وذلك بالإضافة إلى قنوات beIN AFC.

الاتحاد في دوري أبطال آسيا
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

الاتحاد يسعى لتحقيق الفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لاستعادة توازنه في دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز لتعويض خسارته في الجولة الماضية ضد القوة الجوية العراقي، وللحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل أجمك الأوزبكي الترتيب دون أي نقطة.

نادي الاتحاد - دوري أبطال آسيا
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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