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موعد مباراة البرتغال وآيسلندا والقناة الناقلة

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ مساءً
موعد مباراة البرتغال وآيسلندا والقناة الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يستعد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب آيسلندا في الجولة العاشرة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

البرتغال ضد آيسلندا

وتقام المباراة مساء غد في تمام الساعة الـ11 إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” خوسيه الفالادي” في مدينة لشبونة البرتغالية، كما تُنقل المباراة عبر قناة Bein Sports HD 3.

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نتائج المنتخب السعودي في الأردن

نتائج المنتخب السعودي في الأردن

وقبل المباراة، يتواجد منتخب ” برازيل أوروبا” بقيادة كريستيانو رونالدو في المركز الأول في المجموعة العاشرة برصيد 27 نقطة ضمانًا التأهل لنهائيات أمم أوروبا في ألمانيا صيف العام المقبل، بينما يتواجد منتخب آيسلندا في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

وفي وقت سابق، حقق النجم كريستيانو رونالدو رقمين قياسيين، وذلك بعد فوز منتخب بلاده أول أمس الخميس على حساب منتخب ليشتنشتاين بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وكان نجم نادي النصر سجل الهدف الأول في شباك ليشتنشتاين في الدقيقة الـ47 من عمر المباراة.

وحقق نجم نادي النصر رقمين قياسيين، وذلك بعد الفوز على ليشتنشتاين، الرقم الأول هو تسجيله لـ 128 هدفًا مع منتخب البرتغال، ليكون أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية، كما أصبح قائد النصر أول لاعب يسجل 10 أهداف مع منتخب بلاده على المستوى الدولي في سن الـ38 عامًا.

منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا - برونو فيرنانديز

نتائج الجولة التاسعة حاليًا

وبدأت مباريات الجولة التاسعة من أول أمس، حيث فازت إسبانيا على قبرص بثلاثية لهدف، وتعادلت بلغاريا مع المجر بنتيجة 2-2، وفازت النمسا على إستونيا بهدفين دون رد، وفازت أذربيجان على السويد بثلاثية دون رد، وتعادلت جورجيا مع إسكتلندا بنتيجة 2-2، وفازت لوكسمبورج على البوسنة برباعية لهدف، وفازت البرتغال على ليشتنشتاين بثنائية دون رد، وفازت سلوفاكيا على آيسلندا برباعية مقابل هدفين، وفاز منتخب الجبل الأسود على ليتوانيا بهدفين دون رد.

وكانت مباريات أمس الجمعة في تصفيات اليورو، انتهت بفوز كازاخستان على سان مارينو بثلاثية لهدف، وتعادلت مولدوفا مع ألبانيا بهدف لكل فريق، وفازت فنلندا على إيرلندا الشمالية برباعية دون رد، وفازت الدنمارك على سلوفينيا بثنائية لهدف، وتعادلت بولندا مع التشيك بهدف لكل فريق، وفازت إنجلترا على مالطة بثنائية دون رد، وفاز منتخب إيطاليا على مقدونيا الشمالية بخماسية مقابل هدفين.

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