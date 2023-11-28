موعد مباراة الريال ضد نابولي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مباراة ريال مدريد الإسباني ضد نابولي الإيطالي التي تقام مساء غدٍ في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الريال ضد نابولي في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” معقل الريال في العاصمة الإسبانية، مدريد، كما تُنقل المباراة عبر قنوات Bein Sports HD 1 , Sport 24 tv , Arena Sport 1 HD Bih , Vtm 2 HD, TNT Sports 3.

وفي لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، فاز ريال مدريد على نابولي في إيطاليا بنتيجة 3- 2.

الريال ضد نابولي في إيطاليا

وكان نابولي بادر بالتسجيل عبر اللاعب النرويجي ليو أوستيجارد في الدقيقة الـ19، ثم سجل فريق الريال هدفين عبر كل من البرازيلي فينسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقتين الـ 28 والـ35.

وفي الشوط الثاني، سجل البولندي زيلينسكي الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة الـ55 ثم تسبب الحارس ميريت في الهدف الثالث للريال بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ79 بعدما ارتطمت الكرة برأسه جراء التصويبة القوية من الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي نجم الريال.