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في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من زد

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من زد
المواطن - محمد سمعه

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يترقب جمهور الكرة المصرية، موعد مباراة الزمالك القادمة، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد الخسارة اليوم من نادي زد بهدفين لهدف في الجولة السادسة من بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

وسيكون موعد مباراة الزمالك القادمة، فريق مودرن فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري مساء الأربعاء 29 نوفمبر الجاري.

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وفي مباراة زد اليوم، كان نادي الزمالك تقدم بالهدف الأول عبر المحترف التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة الثالثة بعد عرضية متقنة من اللاعب السنغالي إبراهيما نداي.

وعند حلول الدقيقة الـ32 سجل اللاعب مصطفى زيكو هدف التعادل لنادي زد بعد خطأ من مدافع الزمالك، محمد عبدالغني.

موعد مباراة الزمالك - 2 - الزمالك ضد زد

وفي الشوط الثاني، سجل زد هدفه الثاني عبر اللاعب ديلسون كاموني في الدقيقة الـ82 بعد تمريرة متقنة من اللاعب رأفت خليل.

وبعد الفوز، أصبح رصيد نادي زد 12 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز السادس.

وقبل مواجهة زد، كان نادي الزمالك خسر أمام نادي إنبي بنتيجة 2- 1 في خامس جولات الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك - 2 - الزمالك ضد زد

إنبي تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب زياد كمال، ثم تعادل أحمد سيد زيزو بالهدف الأول للفريق الأبيض في الدقيقة الـ30.

وفي الشوط الثاني، سجل نادي إنبي الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد أمين “أوفة” في الدقيقة الـ68.

الزمالك
لاعبو الزمالك – المصدر @ZSCOfficial

 

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