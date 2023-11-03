آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من زد موقع لبناني يخرس المزايدين على السعودية: لم تعطل مشاريعها وهي تحارب ولن تعطلها الآن رئيس وزراء إسكتلندا يعلن مغادرة والدي زوجته غزة: الكابوس انتهى تأخر الاتحاد ضد الشباب بهدف في الشوط الأول التأمين على العمالة المنزلية متوقف حاليًّا بسبب إجراءات تحسينية كارلوس جونيور يُحرز الهدف الأول لـ الشباب ضد الاتحاد الطقس السيئ يداهم شبابًا أثناء كشتة في الصحراء يايا توريه يحضر مباراة الاتحاد والشباب تشكيل نادي النصر المتوقع لمواجهة الخليج
يترقب جمهور الكرة المصرية، موعد مباراة الزمالك القادمة، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد الخسارة اليوم من نادي زد بهدفين لهدف في الجولة السادسة من بطولة الدوري.
وسيكون موعد مباراة الزمالك القادمة، فريق مودرن فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري مساء الأربعاء 29 نوفمبر الجاري.
وفي مباراة زد اليوم، كان نادي الزمالك تقدم بالهدف الأول عبر المحترف التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة الثالثة بعد عرضية متقنة من اللاعب السنغالي إبراهيما نداي.
وعند حلول الدقيقة الـ32 سجل اللاعب مصطفى زيكو هدف التعادل لنادي زد بعد خطأ من مدافع الزمالك، محمد عبدالغني.
وفي الشوط الثاني، سجل زد هدفه الثاني عبر اللاعب ديلسون كاموني في الدقيقة الـ82 بعد تمريرة متقنة من اللاعب رأفت خليل.
وبعد الفوز، أصبح رصيد نادي زد 12 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز السادس.
وقبل مواجهة زد، كان نادي الزمالك خسر أمام نادي إنبي بنتيجة 2- 1 في خامس جولات الدوري المصري.
إنبي تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب زياد كمال، ثم تعادل أحمد سيد زيزو بالهدف الأول للفريق الأبيض في الدقيقة الـ30.
وفي الشوط الثاني، سجل نادي إنبي الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد أمين “أوفة” في الدقيقة الـ68.