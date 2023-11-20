موعد مباراة السعودية والأردن والقنوات الناقلة

يترقب جمهور كرة القدم السعودية غدًا مباراة السعودية والأردن، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

مباراة السعودية والأردن

وتنطلق المباراة غدًا في السابعة مساءً بتوقيت السعودية في العاصمة الأردنية عمّان، كما تُعرض عبر قناة SSC، وقناة الكأس القطرية.

وكان المنتخب السعودي، فاز على المنتخب الباكستاني في الجولة الأولى يوم الخميس الماضي برباعية دون رد، أما المنتخب الأردني فتعادل مع منتخب طاجيكستان بهدف لكل فريق.

وفي سياق آخر، أعاد صالح الشهري، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، نشر أبرز أهدافه التي أحرزها في شهر نوفمبر مع المنتخب السعودي، وذلك بعد تألقه في مباراة باكستان الخميس الماضي.

ونشر الشهري عبر حسابه في Snap Chat مقطع فيديو لهدفه في الأرجنتين في نوفمبر من العام الماضي خلال لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم في قطر.

كما نشر كذلك هدفيه في شباك باكستان بعنوان: “نوفمبر 2022 ونوفمبر 2023”.