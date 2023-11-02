موعد مباراة الشباب ضد الاتحاد والقنوات الناقلة

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تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد الاتحاد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.
وتُذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، ويُمكن متابعة مباراة الشباب ضد الاتحاد على قناة SSC HD1، ومن خلال تطبيق شاهد، الذي ينقل كافة مواجهات المسابقة.
وقبل قمة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.
ويدخل الفريقان مباراة الشباب ضد الاتحاد بحثًا عن الثلاث نقاط، بعد تعثرهما في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي، ما يُحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز واستعادة التوازن سريعًا.
ويسعى الاتحاد للانتفاض، وتحقيق فوز غائب منذ 4 جولات، أملًا في تعثر المنافسين والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يأمل الشباب مصالحة جماهيره بعد تذبذب الأداء والنتائج.