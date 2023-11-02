Icon

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدفعة 72 Icon مالكوم العنصر الثابت في تشكيلة جيسوس Icon تليجرام يعلن عن تحديث جديد.. تعرف على مزاياه Icon سواريز يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي Icon موعد مباراة الشباب ضد الاتحاد والقنوات الناقلة Icon رئيسة وزراء إيطاليا تتعرض للاحتيال عبر مكالمة هاتفية Icon ارتفاع أسعار النفط بعد قرارات الفائدة الأمريكية Icon 6 أرقام سلبية تُلاحق مانشستر يونايتد بعد ثلاثية نيوكاسل Icon أسباب ارتفاع حرارة الطفل وأفضل طرق العلاج Icon قصة صورة الأمير خالد الفيصل مع ابنه بندر: إن قلت وش لونك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

موعد مباراة الشباب ضد الاتحاد والقنوات الناقلة

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
موعد مباراة الشباب ضد الاتحاد والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد الاتحاد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الشباب ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
تغييرات متوقعة في تشكيلة النصر ضد الفيحاء

تغييرات متوقعة في تشكيلة النصر ضد الفيحاء

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدفعة 72

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدفعة 72

الاتحاد ضد الشباب - مباراة الشباب ضد الاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر @ittihad

وتُذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، ويُمكن متابعة مباراة الشباب ضد الاتحاد على قناة SSC HD1، ومن خلال تطبيق شاهد، الذي ينقل كافة مواجهات المسابقة.

وقبل قمة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفريقان مباراة الشباب ضد الاتحاد بحثًا عن الثلاث نقاط، بعد تعثرهما في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي، ما يُحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز واستعادة التوازن سريعًا.

ويسعى الاتحاد للانتفاض، وتحقيق فوز غائب منذ 4 جولات، أملًا في تعثر المنافسين والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يأمل الشباب مصالحة جماهيره بعد تذبذب الأداء والنتائج.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

أخبار رئيسية
بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة
العالم

بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة

العالم
جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج التلفزيونية
تكنولوجيا

جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج...

تكنولوجيا
الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع
العالم

الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم...

العالم
الوقت يداهم غزة
العالم

الوقت يداهم غزة

العالم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في رين
الرياضة

باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية...

الرياضة