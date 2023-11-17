موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة بتصفيات المونديال

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ9 لمساعدة الشعب الفلسطيني لفتة طيبة من نجوم الأخضر تجاه مشجع صغير أعراض خطيرة لـ عضة البرد قد تنتهي بالبتر خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون! ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل والعيدين الهلال يتصدر قائمة مميزة بدوري روشن رياض محرز يُنافس ماني وصلاح على الأفضل في إفريقيا 2023 ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم في السعودية جوتا يستعد لمغادرة الاتحاد الغطاء الجليدي في العالم بخطر
تترقب الجماهير مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأردني، نظرًا لقوة المنافسة ورغبة المنتخبين في حصد الثلاث نقاط.
ويحل الأخضر ضيفًا على منتخب الأردن على ملعب عمان الدولي، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات الآسيوية بتحقيق فوز عريض على باكستان بأربعة أهداف دون رد، فيما خطفت الأردن تعادلًا في الوقت القاتل ضد طاجيكستان.
ويأمل منتخب الأردن الأول لكرة القدم، استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، فيما يطمح الأخضر لمواصلة انطلاقته المميزة مع الإيطالي روبرتو مانشيني في التصفيات، وحصد نقاط اللقاء.
وقبل المباراة المرتقبة، ينفرد الأخضر بصدارة ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الأردن وطاجيكستان، ويتذيل منتخب باكستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.