موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة بتصفيات المونديال

تترقب الجماهير مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأردني، نظرًا لقوة المنافسة ورغبة المنتخبين في حصد الثلاث نقاط.

الأخضر ضيفًا على الأردن

ويحل الأخضر ضيفًا على منتخب الأردن على ملعب عمان الدولي، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات الآسيوية بتحقيق فوز عريض على باكستان بأربعة أهداف دون رد، فيما خطفت الأردن تعادلًا في الوقت القاتل ضد طاجيكستان.

ويأمل منتخب الأردن الأول لكرة القدم، استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، فيما يطمح الأخضر لمواصلة انطلاقته المميزة مع الإيطالي روبرتو مانشيني في التصفيات، وحصد نقاط اللقاء.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي

وقبل المباراة المرتقبة، ينفرد الأخضر بصدارة ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الأردن وطاجيكستان، ويتذيل منتخب باكستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.