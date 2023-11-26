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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

موعد مباراة النصر ضد برسبوليس والقنوات الناقلة

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
موعد مباراة النصر ضد برسبوليس والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور مباراة النصر ضد برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

مباراة النصر ضد برسبوليس

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد برسبوليس، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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النصر في دوري أبطال آسيا
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وتنقل قنوات SSC مباراة النصر ضد برسبوليس، حيث حصلت على حقوق إذاعة مواجهات البطولات الآسيوية داخل السعودية، وتنقل قنوات أبو ظبي، المسابقة داخل الإمارات، بجانب قنوات beIN AFC.

محمد قاسم - النصر ضد بيرسبوليس

النصر يسعى لتحقيق الفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مواجهة الغد، ومواصلة نتائجه المميزة في دوري أبطال آسيا، فيما يطمح برسبوليس الإيراني لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن برسبوليس الإيراني صاحب المركز الثاني.

النصر في دوري أبطال آسيا - مباراة النصر ضد برسبوليس
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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