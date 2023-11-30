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في دوري روشن

موعد مباراة الهلال ضد النصر والقنوات الناقلة

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ صباحاً
موعد مباراة الهلال ضد النصر والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الهلال ضد النصر، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال ضد النصر

المباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة من مساء غدٍ الجمعة بتوقيت السعودية على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، كما تُنقل عبر قنوات SSC HD و QQ SPORTS LIVE , SHAHID VIP.

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وسيغيب عن صفوف الهلال في تلك المباراة 5 لاعبين وهم البرازيلي نيمار والحارس محمد العويس وياسر الشهراني وناصر الدوسري وحسان تمبكتي.

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وقبل انطلاق مباريات الجولة الـ15، جاء ترتيب دوري روشن كالتالي: الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 34 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 27 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 25 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 25 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 23 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 19 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 19 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 18 نقطة، الشباب في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، الرياض في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الطائي في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة، الخليج في المركز الـ14 وأبها في المركز الـ15 ولكل منهما 13 نقطة، الأخدود في المركز الـ16، الرائد في المركز الـ17، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 7 نقاط.

 

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