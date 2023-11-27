موعد مباراة الهلال ضد نافباخور

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يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء غد، نادي نافباخور الأوزبكي، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وتنطلق مباراة الهلال ضد نافباخور في تمام السابعة من مساء الغد بتوقيت السعودية حيث تُقام في أوزبكستان على ملعب ” الاستاد المركزي”.
وكان لقاء الجولة الأولى بين الفريقين، أُقيم يوم 18 سبتمبر الماضي وانتهى بالتعادل بهدف لكل فريق في الرياض.
وفي الشوط الأول كان التعادل السلبي حاضرًا بين الفريقين حيث لم ينجح الأزرق في الظهور بقوة هجومية، خلال أول 45 دقيقة في مباراة كان عنوانها الرئيسي الهدوء بين الفريقين في الشوط الأول.
وظل أزرق الرياض يحاول عبر هجمات عديدة من كل من نيمار والبرازيلي ميشايل والصربي ميتروفيتش دون جدوى، حتى جاءت رأسية مميزة من المدافع علي البليهي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ليسجل بها هدف التعادل للأزرق بصعوبة بالغة.