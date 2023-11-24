موعد مباراة بايرن ميونخ ضد كولن

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ لمواجهة مضيفه كولن مساء اليوم الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

كولن ضد بايرن ميونخ

وتنطلق المباراة مساء اليوم في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “راين إينرجي ستاديون” كما تُنقل عبر قناة Bein Sports.

وغدًا السبت، تُستكمل مباريات الجولة الـ12 من الدوري الألماني بإقامة 6 مباريات وهم “بوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ” و”فيردربريمن ضد باير ليفركوزن” و”فولفسبورج ضد لايبزيج” و”فرايبورج ضد دارمشتات” و”يونيون برلين ضد أوجسبورج” و”شتوتجارت ضد آينتراخت فرانكفورت”.

وقبل مباراة البايرن ضد كولن، يتواجد البايرن في المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد كولن في المركز الـ17 “قبل الأخير” برصيد 6 نقاط.