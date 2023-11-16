موعد مباراة بلجيكا ضد أذربيجان

يستعد منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب أذربيجان، مساء الأحد المقبل في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

بلجيكا ضد أذربيجان

وتُقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وكان المنتخب البلجيكي ضمن صعوده لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024، حيث يتواجد في صدارة المجموعة السادسة برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد منتخب أذربيجان في المركز الرابع.

وتنطلق اليوم مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا 2024 بإقامة 9 مباريات.

في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة تنطلق مباريات “قبرص ضد إسبانيا”، “بلغاريا ضد المجر”، “إستونيا ضد النمسا”، “أذربيجان ضد السويد”، “جورجيا ضد إسكتلندا”.