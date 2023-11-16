موعد مباراة بلجيكا ضد أذربيجان

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يستعد منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب أذربيجان، مساء الأحد المقبل في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
وتُقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وكان المنتخب البلجيكي ضمن صعوده لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024، حيث يتواجد في صدارة المجموعة السادسة برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد منتخب أذربيجان في المركز الرابع.
وتنطلق اليوم مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا 2024 بإقامة 9 مباريات.
في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة تنطلق مباريات “قبرص ضد إسبانيا”، “بلغاريا ضد المجر”، “إستونيا ضد النمسا”، “أذربيجان ضد السويد”، “جورجيا ضد إسكتلندا”.
وفي تمام الحادية عشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة تنطلق مواجهات “لوكسمبورج ضد البوسنة والهرسك”، “ليشتنشتاين ضد البرتغال”، “سلوفاكيا ضد آيسلندا”، “الجبل الأسود ضد ليتوانيا”.
وفي الغد تُستكمل مباريات الجولة التاسعة بإقامة مباريات “كازاخستان ضد سان مارينو” في السادسة مساءً.
إقامة مباريات “مولدوفا ضد ألبانيا” و”فنلندا ضد إيرلندا الشمالية” في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.
وفي تمام الحادية عشرة إلا ربعًا مساءً ستقام مباريات “الدنمارك ضد سلوفينيا” و”بولندا ضد التشيك” و”إنجلترا ضد مالطا” و”إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية”.