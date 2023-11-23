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في الجولة الأولى من دور المجموعات

موعد مباراة بيراميدز ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
موعد مباراة بيراميدز ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا
المواطن - محمد سمعه

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز المصري لمواجهة نادي مازيمبي الكونغولي مساء غدٍ في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز ضد مازيمبي

وتنطلق مباراة بيراميدز ضد مازيمبي غدًا في السابعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب “الدفاع الجوي” في القاهرة.

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وتُنقل المباراة كذلك عبر قناة BEIN SPORTS 6 HD.

بيراميدز ضد مازيمبي - دوري أبطال إفريقيا

وتُستأنف مباريات دوري أبطال إفريقيا غدًا بإقامة مباراتي “بيراميدز ضد مازيمبي” و”شباب بلوزداد الجزائري ضد يانج أفريكانز التنزاني”.

وفي يوم السبت بعد غدٍ ستقام مواجهات “سيمبا التنزاني ضد أسيك ميموزا” و”الترجي التونسي ضد النجم الساحلي التونسي” و”بيترو أتلتيكو الأنجولي ضد الهلال السوداني” و”الأهلي المصري ضد ميدياما الغاني” و”الوداد الرياضي المغربي ضد جوانينج جالاكسي البوتسواني”.

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