كريستيانو رونالدو يتوسط لإحضار نجم مانشستر يونايتد لـ النصر بدلًا من الأهلي إيداع مبلغ التعويض في الشهر التالي لاعتماد طلب التسجيل بـ ساند موعد مباراة بيراميدز ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا إحالة عدد من مستفيدي صندوق الموارد البشرية إلى نزاهة المودة تتوج بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية بـ 7 معايير و118 مؤشرًا طيور الفلامنجو تزهو بألوانها الوردية في بحيرة وندر جاردن رغم اهتمام الاتحاد والأهلي به .. سبب يقرب لوكا مودريتش من الهلال تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الاتفاق وظائف تعاقدية في وزارة الخارجية تصوير جوي لسيول رفحاء اليوم
يستعد الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز المصري لمواجهة نادي مازيمبي الكونغولي مساء غدٍ في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتنطلق مباراة بيراميدز ضد مازيمبي غدًا في السابعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب “الدفاع الجوي” في القاهرة.
وتُنقل المباراة كذلك عبر قناة BEIN SPORTS 6 HD.
وتُستأنف مباريات دوري أبطال إفريقيا غدًا بإقامة مباراتي “بيراميدز ضد مازيمبي” و”شباب بلوزداد الجزائري ضد يانج أفريكانز التنزاني”.
وفي يوم السبت بعد غدٍ ستقام مواجهات “سيمبا التنزاني ضد أسيك ميموزا” و”الترجي التونسي ضد النجم الساحلي التونسي” و”بيترو أتلتيكو الأنجولي ضد الهلال السوداني” و”الأهلي المصري ضد ميدياما الغاني” و”الوداد الرياضي المغربي ضد جوانينج جالاكسي البوتسواني”.