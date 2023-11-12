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في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي ضد مان سيتي والقنوات الناقلة

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ صباحاً
موعد مباراة تشيلسي ضد مان سيتي والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تُختتم مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي، مساء الأحد بمباراة تشيلسي ضد مان سيتي حيث تُقام على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي في لندن.

تشيلسي ضد مان سيتي

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , SKY SPORTS MAIN EVENT UK , SUPER SPORT PREMIER LEAGUE.

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وقبل مباراة الأحد، يتواجد فريق مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، أما فريق تشيلسي فيتواجد في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

تشيلسي ضد مانشستر سيتي - مانشستر سيتي ضد تشيلسي
جانب من مباراة الفريقين – المصدر @ManCity

نتائج مباريات السبت

وكانت مباريات السبت في الجولة الـ12 انتهت بفوز وولفرهامبتون على توتنهام بنتيجة 2-1، وفاز آرسنال على بيرنلي بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على لوتون تاون بهدف، وفاز إيفرتون على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين، وفاز بورنموث على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.

وتُختتم الجولة الـ12 من البريميرليج الأحد بإقامة 5 مباريات وهم ” أستون فيلا ضد فولهام” و ” ليفربول ضد برينتفورد” و ” وست هام يونايتد ضد نوتنجهام فورست” و ” برايتون ضد شيفيلد يونايتد” و ” تشيلسي ضد مانشستر سيتي”.

مان سيتي ضد تشيلسي

 

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