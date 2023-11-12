موعد مباراة تشيلسي ضد مان سيتي والقنوات الناقلة

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد ألافيس تطوير خاصية البحث عن رسائل واتساب باستخدام التاريخ تفاؤل حذر بشأن صفقة تبادل أسرى نساء وأطفال بين إسرائيل وحماس ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ13 مشاركات واسعة لفعّالية المشي في مختلف المناطق النصر يهزم الوحدة بثلاثية ويحافظ على وصافته لـ دوري روشن كريستيانو رونالدو ينفرد بـ صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي قمم السودة تبهر العالم بعد عرضها في تايمز سكوير وبيكاديلي موعد مباراة صن داونز ضد الوداد والقنوات الناقلة
تُختتم مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي، مساء الأحد بمباراة تشيلسي ضد مان سيتي حيث تُقام على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي في لندن.
وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , SKY SPORTS MAIN EVENT UK , SUPER SPORT PREMIER LEAGUE.
وقبل مباراة الأحد، يتواجد فريق مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، أما فريق تشيلسي فيتواجد في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.
وكانت مباريات السبت في الجولة الـ12 انتهت بفوز وولفرهامبتون على توتنهام بنتيجة 2-1، وفاز آرسنال على بيرنلي بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على لوتون تاون بهدف، وفاز إيفرتون على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين، وفاز بورنموث على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.
وتُختتم الجولة الـ12 من البريميرليج الأحد بإقامة 5 مباريات وهم ” أستون فيلا ضد فولهام” و ” ليفربول ضد برينتفورد” و ” وست هام يونايتد ضد نوتنجهام فورست” و ” برايتون ضد شيفيلد يونايتد” و ” تشيلسي ضد مانشستر سيتي”.