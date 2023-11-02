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في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي

موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ مساءً
موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة جاره توتنهام هوتسبير في الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تشيلسي ضد توتنهام 

وتقام المباراة مساء الاثنين المقبل على ملعب نادي توتنهام، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 TR , DIGI SPORT 2 HD ROMANIA.

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مباريات السبت في الدوري الإنجليزي

وتُفتتح مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد السبت بإقامة 7 مباريات.

وفي تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة سيلعب “فولهام ضد مانشستر يونايتد”.

توتنهام ضد فولهام - 456

وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية تقام مباريات “إيفرتون ضد برايتون” و”مانشستر سيتي ضد بورنموث” و”بيرنلي ضد كريستال بالاس” و”شيفيلد يونايتد ضد وولفرهامبتون” و”برينتفورد ضد وست هام يونايتد”.

وفي تمام السابعة والنصف مساءً تقام مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد.

وفي مباريات الأحد المقبل سيلعب “نوتنغهام ضد أستون فيلا” في الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب ليفربول ضد لوتون تاون في السابعة والنصف مساءً.

وقبل انطلاق مباريات الجولة الـ11، كانت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من الجمعة الماضية، بفوز توتنهام على كريستال بالاس بهدفين لهدف، وفي مباريات أمس، فاز برينتفورد على تشيلسي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز آرسنال على شيفيلد يونايتد بخماسية دون ردـ وفاز بورنموث على بيرنلي بهدفين لهدف، بينما تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي مباريات السبت الماضي، فاز إيفرتون على وست هام يونايتد بهدف دون رد، وفاز أستون فيلا على لوتون تاون بثلاثية لهدف، وفاز ليفربول على نوتنغهام بثلاثية دون رد، وتعادل برايتون مع فولهام بهدف لكل فريق، بينما فاز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد.

تشيلسي

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