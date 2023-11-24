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في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني

موعد مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة والقنوات الناقلة

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
موعد مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية عصر غدٍ، مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

رايو فاليكانو ضد برشلونة

وتُقام المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، على ملعب “تيريزا ريفيرو” معقل فريق رايو فاليكانو، كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 , BEIN SPORTS 2 FR , LA LIGA TV BAR, SUPER SPORT LA LIGA HD.

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موعد مباراة السعودية والأردن والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية والأردن والقنوات الناقلة

وتُفتتح مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني اليوم بلقاء بين ديبورتيفو ألافيس وغرناطة.

رايو فاليكانو ضد برشلونة
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona

وفي الغد تُقام مواجهات “رايو فاليكانو وبرشلونة” و”فالنسيا ضد سيلتا فيجو” و”خيتافي ضد ألميريا” و”أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا”.

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