موعد مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية عصر غدٍ، مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

رايو فاليكانو ضد برشلونة

وتُقام المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، على ملعب “تيريزا ريفيرو” معقل فريق رايو فاليكانو، كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 , BEIN SPORTS 2 FR , LA LIGA TV BAR, SUPER SPORT LA LIGA HD.

وتُفتتح مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني اليوم بلقاء بين ديبورتيفو ألافيس وغرناطة.

وفي الغد تُقام مواجهات “رايو فاليكانو وبرشلونة” و”فالنسيا ضد سيلتا فيجو” و”خيتافي ضد ألميريا” و”أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا”.