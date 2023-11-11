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في إياب نهائي الدوري الإفريقي

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد والقنوات الناقلة

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
موعد مباراة صن داونز ضد الوداد والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية عصر غد، مباراة صن داونز ضد الوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

صن داونز ضد الوداد

وتنطلق مباراة صن داونز ضد الوداد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، كما تُنقل عبر قنوات Bein Sports وقناة أبو ظبي الرياضية وقناة On Time Sports المصرية.

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جدير بالذكر أن مباراة الذهاب في نهائي البطولة كانت أُقيمت يوم الأحد الماضي في المغرب، وفاز الوداد بنتيجة 2-1.

وكان صن داونز عبر لنهائي البطولة، على حساب النادي الأهلي المصري، حيث فاز صن داونز في جنوب إفريقيا بهدف وتعادل في مصر بدون أهداف في إياب نصف النهائي، بينما تأهل الوداد على حساب فريق الترجي التونسي، حيث فاز الوداد في المغرب بهدف دون رد في ذهاب دور نصف النهائي، بينما في مباراة الإياب فاز الترجي بهدف وخاض الفريقان ركلات الترجيح التي حسمها الوداد لصالحه.

الوداد الرياضي ضد صن داونز - 2

4 ملايين دولار لصاحب اللقب

وسيحصل الفائز ببطولة الدوري الإفريقي على 4 ملايين دولار أمريكي كمكافأة البطولة، بينما يحصل الوصيف على 3 ملايين دولار.

جدير بالذكر أن نادي الوداد البيضاوي المغربي كان خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/ 2023 ضد الأهلي المصري في يونيو الماضي، حيث خسر ذهابًا في القاهرة بهدفين لهدف، وتعادل في المغرب في إياب النهائي بهدف لكل فريق.

ويأمل الوداد في مصالحة جماهيره والفوز ببطولة دوري السوبر الإفريقي تعويضًا عن خسارته للقب دوري أبطال إفريقيا يونيو الماضي أمام الأهلي.

أما نادي ماميلودي صن داونز فسبق له وأن حقق لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة على حساب الزمالك المصري في 2016.

 

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