موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

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تترقب الجماهير مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في ظل المنافسة القوية بينهما لتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، عند الساعة الثالثة والنصف مساء يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وستقوم beIN Sports الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي في إفريقيا والشرق الأوسط، بنقل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول التي ستُقام على ملعب الاتحاد، عبر قناة beIN Sports HD 1.
وقبل القمة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في مواصلة تألقه بالدوري الإنجليزي، وتحقيق الفوز وزيادة الفارق بينه وبين أقرب المنافسين على المركز الأول، فيما يسعى ليفربول لحصد نقاط المباراة، وخطف الصدارة.