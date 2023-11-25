موعد مباراة يوفنتوس ضد الإنتر في الدوري الإيطالي

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية، مباراة يوفنتوس ضد الإنتر وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وتنطلق المباراة مساء غد في تمام الساعة الـ11 إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” أليانز ستاديوم” معقل يوفنتوس كما تُنقل المباراة عبر قنوات Bein Sports 1 FR , AD Sports Premium 1 , STCTV.

الدوري الإيطالي

وكانت مباريات الجولة الـ13 من الكالتشيو افتتحت اليوم، بفوز ساليرنيتانا على نادي لاتسيو بثنائية لهدف، وتُقام حاليًا مباراة نابولي ضد أتالانتا، بينما في الـ11 إلا ربع من مساء اليوم، تُقام مواجهة ميلان ضد فيورنتينا.

وفي مباريات الغد، سيلعب كالياري ضد مونزا” في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، بينما في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة تُقام مباريات ” إمبولي ضد ساسولو” و ” فروسينوني ضد جنوى”، ” روما ضد أودينيزي” في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، ” يوفنتوس ضد إنتر ميلان” في الحادية عشرة إلا ربع مساءً.