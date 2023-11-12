موعد مباراتي المنتخب السعودي ضد باكستان والأردن

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يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني لمواجهة منتخبي باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
الأخضر سيواجه باكستان يوم 16 نوفمبر على ملعب عبدالله الدبل معقل نادي الاتفاق حيث تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.
وبعد ذلك سيواجه الأخضر، منتخب الأردن يوم 21 نوفمبر في العاصمة الأردنية عمّان في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.
ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة في التصفيات والتي تضم منتخبات” باكستان، الأردن، طاجيكستان”.
ومنذ تولي مانشيني مهمة تدريب الأخضر، لم ينجح حتى الآن في الفوز في 4 مباريات مع الأخضر حيث خسر 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.
المدرب الإيطالي خاض أول مباراة له مع منتخب السعودية أمام منتخب كوستاريكا يوم 8 سبتمبر الماضي وخسر الأخضر بنتيجة 3/ 1، وفي يوم 12 سبتمبر الماضي، خسر المنتخب السعودي من منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد.
وفي اللقاء الثالث يوم الجمعة 13 أكتوبر الماضي تعادل منتخب السعودية مع نيجيريا بنتيجة 2/ 2 وفي يوم 17 أكتوبر خسر الأخضر من مالي أي أن المنتخب السعودي لم يذق طعم الفوز مع المدرب الإيطالي منذ 40 يومًا، بمعدل 360 دقيقة.