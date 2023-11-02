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صن داونز أقصى الأهلي المصري والوداد تأهل على حساب الترجي التونسي

موعد مباراتي نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
موعد مباراتي نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد
المواطن - محمد سمعه

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي ماميلودي صن داونز لمواجهة نادي الوداد البيضاوي المغربي في مباراتي نهائي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى.

وستقام مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية، ثم تقام مباراة العودة يوم 11 نوفمبر في المغرب.

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نصف نهائي الدوري الإفريقي

وكان صن داونز عبر لنهائي البطولة، على حساب النادي الأهلي المصري، حيث فاز صن داونز في جنوب إفريقيا بهدف وتعادل في مصر أمس بدون أهداف في إياب نصف النهائي، بينما تأهل الوداد على حساب فريق الترجي التونسي، حيث فاز الوداد في المغرب بهدف دون رد في ذهاب دور نصف النهائي، بينما في مباراة الإياب أمس فاز الترجي بهدف وخاض الفريقان ركلات الترجيح التي حسمها الوداد لصالحه.

صن داونز والوداد - نهائي الدوري الإفريقي

وسيحصل الفائز ببطولة الدوري الإفريقي على 4 ملايين دولار أمريكي كمكافأة البطولة، بينما يحصل الوصيف على 3 ملايين دولار.

جدير بالذكر أن نادي الوداد البيضاوي المغربي كان خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/ 2023 ضد الأهلي المصري في يونيو الماضي، حيث خسر ذهابًا في القاهرة بهدفين لهدف، وتعادل في المغرب في إياب النهائي بهدف لكل فريق.

ويأمل الوداد في مصالحة جماهيره والفوز ببطولة دوري السوبر الإفريقي تعويضًا عن خسارته للقب دوري أبطال إفريقيا يونيو الماضي أمام الأهلي.

أما نادي ماميلودي صن داونز فسبق له وأن حقق لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة على حساب الزمالك المصري في 2016.

صن داونز والوداد - نهائي الدوري الإفريقي

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