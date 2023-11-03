Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج Icon طيران ناس يحتفل بأولى رحلاته المباشرة بين ألماتي وجدة Icon فعلة متداولة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب Icon ريمونتادا الطائي تمنحه 3 أهداف ضد الفيحاء بالشوط الأول Icon الفتح يتأخر أمام الهلال بهدف ميتروفيتش في الشوط الأول Icon البحث عن كنز موسم الرياض والجائزة مليون دولار Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة Icon موعد مباريات الأحد في دوري روشن Icon بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح Icon العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ12 من عمر المسابقة

موعد مباريات الأحد في دوري روشن

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
موعد مباريات الأحد في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُختتم مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن بعد غدٍ الأحد بإقامة 3 مباريات وذلك ضمن مباريات موسم 2023/ 2024.

مباريات الأحد

وستكون المباراة الأولى بين التعاون وضمك في السادسة مساءً على ملعب نادي التعاون الجديد.

قد يهمّك أيضاً
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

أزمة بشأن جراحة نيمار

أزمة بشأن جراحة نيمار

وفي السادسة مساءً سيلعب الحزم ضد الوحدة على ملعب نادي الحزم.

وفي التاسعة مساءً سيلعب الأهلي ضد الرياض في جدة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وكانت مباريات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، انطلقت اليوم بمباراتي “الطائي ضد الفيحاء” و”الفتح ضد الهلال”، وفي تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، سيلعب الشباب ضد الاتحاد.

دوري روشن

وفي الغد، تُلعب مباراة “أبها ضد الأخدود” في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وفي التاسعة مساءً تُقام مواجهتا “النصر ضد الخليج” و”الاتفاق ضد الرائد”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك
العالم

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك

العالم
بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية الحدث الأكبر من نوعه عالمياً
السعودية اليوم

بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية...

السعودية اليوم
اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة المجالات وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية
السعودية اليوم

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة...

السعودية اليوم
وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11
آخر الاخبار

كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11

آخر الاخبار
نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على غزة
العالم

نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على...

العالم
كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !
الرياضة

كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !

الرياضة
فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر السعودي للقانون
السعودية اليوم

فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر...

السعودية اليوم