موعد مباريات الأحد في دوري روشن

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تُختتم مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن بعد غدٍ الأحد بإقامة 3 مباريات وذلك ضمن مباريات موسم 2023/ 2024.
وستكون المباراة الأولى بين التعاون وضمك في السادسة مساءً على ملعب نادي التعاون الجديد.
وفي السادسة مساءً سيلعب الحزم ضد الوحدة على ملعب نادي الحزم.
وفي التاسعة مساءً سيلعب الأهلي ضد الرياض في جدة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
وكانت مباريات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، انطلقت اليوم بمباراتي “الطائي ضد الفيحاء” و”الفتح ضد الهلال”، وفي تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، سيلعب الشباب ضد الاتحاد.
وفي الغد، تُلعب مباراة “أبها ضد الأخدود” في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وفي التاسعة مساءً تُقام مواجهتا “النصر ضد الخليج” و”الاتفاق ضد الرائد”.