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في الجولة الرابعة من دور المجموعات

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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تُستكمل مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/2024، غدًا الأربعاء بإقامة 8 مباريات.

دوري أبطال أوروبا

في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً تُقام مباراتا “ريال سوسيداد الإسباني ضد بنفيكا البرتغالي” و ” نابولي الإيطالي ضد يونيون برلين الألماني”.

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وفي تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية تُقام مباريات ” آرسنال الإنجليزي ضد إشبيلية الإسباني” و ” أيندهوفن الهولندي ضد لانس الفرنسي” و ” ريال مدريد الإسباني ضد سبورتينج براجا البرتغالي” و ” بايرن ميونخ الألماني ضد غلطة سراي التركي” و ” ريد بول سالزبورغ النمساوي ضد إنتر ميلان الإيطالي” و ” كوبنهاجن الدنماركي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي”.

نابولي ضد ميلان

مباريات اليوم

واليوم الثلاثاء تُفتتح مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة بإقامة 8 مباريات.

وفي تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية ضمن موعد مباريات دوري أبطال أوروبا تنطلق مباراتا ” بوروسيا دورتموند الألماني ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي” و ” شاختار الأوكراني ضد برشلونة الإسباني”.

وفي تمام الساعة الـ11 مساء بتوقيت السعودية، تنطلق مباريات ” مانشستر سيتي الإنجليزي ضد يونج بويز السويسري” و ” ميلان الإيطالي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي” و “لاتسيو الإيطالي ضد فينورد الهولندي” و ” أتلتيكو مدريد الإسباني ضد سيلتيك الإسكتلندي” و ” بورتو البرتغالي ضد رويال أنتويرب البلجيكي” و ” النجم الأحمر الصربي ضد لايبزيج الألماني”.

ريال مدريد ونابولي

وكانت مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا انتهت بفوز مانشستر يونايتد الإنجليزي على كوبنهاجن الدنماركي بهدف، وفوز آرسنال الإنجليزي على إشبيلية الإسباني بهدفين لهدف، وتعادل لانس الفرنسي مع أيندهوفن الهولندي بهدف لكل فريق، وفوز نابولي الإيطالي على فريق يونيون برلين الألماني بهدف، وفوز ريال مدريد الإسباني على سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين لهدف، وفوز ريال سوسيداد الإسباني على بنفيكا البرتغالي بهدف.

وضمن لقاءات الجولة الثالثة، فاز فينورد على لاتسيو بثلاثية لهدف، وفاز برشلونة على شاختار بثنائية لهدف، وفاز بوروسيا دورتموند على نيوكاسل بهدف، وفاز باريس سان جيرمان على ميلان بثلاثية دون رد، وتعادل سيلتيك مع أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-2، بينما فاز مانشستر سيتي على يونج بويز بثلاثية لهدف، وفاز بورتو على رويال أنتويرب برباعية لهدف، وفاز لايبزيج على النجم الأحمر بثلاثية لهدف.

غلطة سراي ضد البايرن - ساني - بايرن ميونخ

 

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