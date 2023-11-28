موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

تُستكمل غدًا مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بإقامة 8 مباريات.

دوري أبطال أوروبا

وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، تُقام مباراتا “إشبيلية الإسباني ضد أيندهوفن الهولندي” و”غلطة سراي التركي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي”.

وفي تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية تُقام مباريات “آرسنال الإنجليزي ضد لانس الفرنسي”، “ريال مدريد الإسباني ضد نابولي الإيطالي”، “ريال سوسيداد الإسباني ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي”، “بايرن ميونخ الألماني ضد كوبنهاجن الدنماركي”، “سبورتينج براجا البرتغالي ضد يونيون برلين الألماني”، “بنفيكا البرتغالي ضد إنتر ميلان الإيطالي”.

مباريات اليوم

واليوم تُفتتح مباريات الجولة الخامسة بإقامة مباراتي “لاتسيو الإيطالي ضد سيلتيك الإسكتلندي” و”شاختار دونيتسك الأوكراني ضد رويال أنتويرب البلجيكي” في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

وفي تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية تنطلق مباريات “مانشستر سيتي الإنجليزي ضد لايبزيج الألماني”، “ميلان الإيطالي ضد بوروسيا دورتموند الألماني”، “فينورد الهولندي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني”، “برشلونة الإسباني ضد بورتو البرتغالي”، “باريس سان جيرمان الفرنسي ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي”، “يونج بويز السويسري ضد النجم الأحمر الصربي”.