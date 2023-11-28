Icon

زيادة الوزن بعد الشتاء ليس لها علاقة بعدم الحركة Icon توقعات إيجابية بشأن حل مشاكل خدمات ما بعد البيع والتجارة الإلكترونية Icon 200 ألف ريال لكل لاعب في نادي الخليج بعد الفوز بآسيوية اليد Icon 3 حالات يُسمح فيها بتغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية Icon لقطات من افتتاح فيصل بن بندر دورة الألعاب السعودية 2023 Icon مساند: لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد إبرام العقد إلا بشرط Icon الشرطة الأمريكية تحذر الآباء من ميزة جديدة في آيفون Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا من رئيس أوكرانيا Icon إغلاق طريق الصرار الحناة الجبيل في الشرقية لمدة 3 أشهر Icon ضمن التأهل لثمن النهائي .. النصر يكتفي بالتعادل السلبي ضد بيرسيبوليس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الخامسة من دور المجموعات

موعد مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ صباحاً
موعد مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بإقامة 8 مباريات.

دوري أبطال أوروبا

في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية تُقام مباراتا “لاتسيو الإيطالي ضد سيلتيك الإسكتلندي” و”شاختار دونيتسك الأوكراني ضد رويال أنتويرب البلجيكي”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

التأمينات ترد على موظفة قطاع خاص مفصولة دون إشعار

التأمينات ترد على موظفة قطاع خاص مفصولة دون إشعار

وفي تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية تنطلق مباريات “مانشستر سيتي الإنجليزي ضد لايبزيج الألماني”، “ميلان الإيطالي ضد بوروسيا دورتموند الألماني”، “فينورد الهولندي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني”، “برشلونة الإسباني ضد بورتو البرتغالي”، “باريس سان جيرمان الفرنسي ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي”، “يونج بويز السويسري ضد النجم الأحمر الصربي”.

هاري ماجواير - مان يونايتد ضد كوبنهاجن - مانشستر يونايتد

وفي يوم الغد الأربعاء، تُقام مباريات “إشبيلية الإسباني ضد أيندهوفن الهولندي” و”غلطة سراي التركي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي” في التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية.

وفي تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية تُقام مباريات “آرسنال الإنجليزي ضد لانس الفرنسي”، “ريال مدريد الإسباني ضد نابولي الإيطالي”، “ريال سوسيداد الإسباني ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي”، “بايرن ميونخ الألماني ضد كوبنهاجن الدنماركي”، “سبورتينج براجا البرتغالي ضد يونيون برلين الألماني”، “بنفيكا البرتغالي ضد إنتر ميلان الإيطالي”.

غلطة سراي ضد البايرن - جمال موسيالا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية
السوق

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية

السوق
مساند: لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد إبرام العقد إلا بشرط
السعودية اليوم

مساند: لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان جيرمان
الرياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان...

الرياضة
وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة

وظائف
أسعار النفط تواصل الصعود وسط تراجع الدولار وترقب لاجتماع أوبك+
السوق

أسعار النفط تواصل الصعود وسط تراجع الدولار...

السوق
موعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر موقع نور
السعودية اليوم

موعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر...

السعودية اليوم
يجب على العالم الاستماع لقادة البريكس في أزمة حرب غزة
السعودية اليوم

يجب على العالم الاستماع لقادة البريكس في...

السعودية اليوم
مجلس الوزراء يؤكد استمرار المملكة بأداء دورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يؤكد استمرار المملكة بأداء دورها...

أخبار رئيسية