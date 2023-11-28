موعد مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

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تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بإقامة 8 مباريات.
في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية تُقام مباراتا “لاتسيو الإيطالي ضد سيلتيك الإسكتلندي” و”شاختار دونيتسك الأوكراني ضد رويال أنتويرب البلجيكي”.
وفي تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية تنطلق مباريات “مانشستر سيتي الإنجليزي ضد لايبزيج الألماني”، “ميلان الإيطالي ضد بوروسيا دورتموند الألماني”، “فينورد الهولندي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني”، “برشلونة الإسباني ضد بورتو البرتغالي”، “باريس سان جيرمان الفرنسي ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي”، “يونج بويز السويسري ضد النجم الأحمر الصربي”.
وفي يوم الغد الأربعاء، تُقام مباريات “إشبيلية الإسباني ضد أيندهوفن الهولندي” و”غلطة سراي التركي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي” في التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية.
وفي تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية تُقام مباريات “آرسنال الإنجليزي ضد لانس الفرنسي”، “ريال مدريد الإسباني ضد نابولي الإيطالي”، “ريال سوسيداد الإسباني ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي”، “بايرن ميونخ الألماني ضد كوبنهاجن الدنماركي”، “سبورتينج براجا البرتغالي ضد يونيون برلين الألماني”، “بنفيكا البرتغالي ضد إنتر ميلان الإيطالي”.