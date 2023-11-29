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موعد مباريات الخميس في الدوري الأوروبي

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٧ مساءً
موعد مباريات الخميس في الدوري الأوروبي
المواطن - محمد سمعه

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تنطلق غدًا منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2023/2024 بإقامة 15 مباراة.

الدوري الأوروبي 

في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية تُقام مباريات ” أتالانتا الإيطالي ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي” و ” آيك أثينا اليوناني ضد برايتون الإنجليزي” ” سبارتا براج التشيكي ضد ريال بيتيس الإسباني” ” فرايبورج الألماني ضد أوليمبياكوس اليوناني ” و ” شتورم جراتس النمساوي ضد راكوف البولندي” و ” باتشكا الصربي ضد وست هام يونايتد الإنجليزي”.

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ليفربول في الدوري الأوروبي
لاعبو ليفربول – المصدر @LFC

وفي تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة، تُقام مباريات ” ليفربول الإنجليزي ضد لاسك لينز النمساوي” و ” فياريال الإسباني ضد باناثينايكوس اليوناني” و ” مارسيليا الفرنسي ضد أياكس أمستردام الهولندي” و ” جلاسكو رينجرز الإسكتلندي ضد أريس ليماسول القبرصي” و ” ” مولده النرويجي ضد قرة باغ الأذربيجاني”.

كما تُقام في تمام الـ11 من مساء الغد مباريات ” تولوز الفرنسي ضد سانت جيلواز البلجيكي” و ” هاكن السويدي ضد باير ليفركوزن الألماني” و ” سيرفيت السويسري ضد روما الإيطالي” و ” شيريف تيراسبول المولدوفي ضد سلافيا براغ التشيكي”.

إشبيلية ضد روما - نهائي الدوري الأوروبي

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